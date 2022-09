Pour se reproduire, le daman du Cap se doit de bien chanter.

Sous ses airs de grosse marmotte, le daman du Cap est un mammifère étonnant à plus d’un titre. Il a un répertoire acoustique très répandu, allant des grognements aux gémissements en passant par les pépiements et les reniflements. Cette gamme complexe de cris et de vocalises joue un rôle primordial dans la reproduction de cette espèce, comme l’affirment des scientifiques allemands et israéliens dans une étude récemment publiée dans le Journal of Animal Ecology.

Pendant une dizaine d’années, l’équipe de chercheurs a observé l'activité matinale quotidienne de plusieurs communautés de damans dans la réserve naturelle d'Ein Gedi en Israël. Elle a remarqué que les chants des damans sont semblables à des dialectes régionaux. Les animaux qui vivent à proximité les uns des autres ont ainsi tendance à produire des sons similaires.