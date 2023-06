Pour savoir s'il rit, regardez ses épaules!

Le moins que l'on puisse dire, c'est que Kid Noize n'a pas l'air de beaucoup réagir aux blagues des chroniqueurs. Mais détrompez-vous, dans le meilleur des Enfants de chœur à Charleroi, il n'y a que du drôle et l'on comprend, grâce à ses épaules, que l'invité s'en amuse beaucoup...

Avec les traits de Richard Ruben, plusieurs personnalités ont commenté le retour de l'homme à la tête de singe: JCVD, à sa manière qui lui est tellement propre, le 1er ministre en confondant le dossier avec celui d'Olivier Vandecasteele et Stromae en trouvant ça formidable.

En évoquant ses souvenirs d'enfance, Sum vante la ville de Marcinelle où ta voiture est celle du voisin et, ... pareil pour ta femme! Il dépeint aussi la piscine de Loverval de manière tellement glamour, qu'on n'est pas sûrs de vouloir y passer un après-midi.

Stacy Star raconte comment elle s'est fait violer par un arbre, une façon très personnelle d'expliquer le rhume des foins. Par contre, quand elle vanne Richard Ruben, c'est un fou rire interminable qu'elle déclenche. Et dans son duo avec Christophe Bourdon où il lui dit qu'elle doit se faire opérer du cou, c'est assez compliqué pour elle, du coup! Et en plus, ça a un coût! Un échange digne de Raymond Devos.

Lola d'Estienne, carte blanche du jour, raconte que venir d'une grande famille d'aristocrates française est assez particulier...

Les meilleurs moments de cette émission sont à regarder sans tarder…