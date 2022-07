Pour Samuel Furfari, "cette crise est temporaire", "le gaz est hyperabondant", son prix va chuter

Quels autres pays que la Russie peuvent fournir actuellement du gaz naturel ? En premier lieu le Qatar, mais il y a aussi les Etats-Unis qui eux produisent du gaz de schiste. "On n’a pas voulu produire du gaz de schiste en Europe, mais on l’achète aux États-Unis", explique Samuele Furfari. Il ajoute : "Pas depuis la crise, depuis maintenant cinq ans on achète du gaz aux États-Unis, du gaz de schiste qui est transporté par bateau et qui arrive par méthaniers."

Le gaz de schiste qui est liquéfié au Texas ou en Louisiane et transporté ensuite en bateau pour être transporté un peu partout en Europe. "La première cargaison est arrivée au Portugal. Et puis ça arrive un peu partout, surtout en France, en Angleterre et en Pologne."

Il existe encore d’autres pays producteurs de gaz. "L’Iran est un géant du gaz, mais malheureusement il ne possède pas la technologie, et puis, avec les sanctions, il ne possède pas la technologie pour le produire en mer. Mais le jour où l’Iran pourra produire du gaz en mer, ce sera encore une aubaine pour le pays, évidemment."

Pour l’expert, la Russie reste néanmoins le pays principal fournisseur et possède 20% des réserves de gaz, ce qui en fait un acteur incontournable. "L’Europe doit diminuer ses importations de gaz de Russie, mais la Russie va les augmenter, bien entendu, et pas seulement à la Chine, le Japon, la Corée, puisque la Russie est en train de se préparer depuis quelques années à exporter sous forme liquide aussi." Notons aussi qu’Israël devient exportateur de gaz et qu’en Afrique, il y a le Nigéria et l’Angola.