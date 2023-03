Pour Sam Mendes, le cinéma fut un refuge face à la maladie mentale maternelle

Elevé par une mère atteinte de troubles mentaux, le Britannique Sam Mendes, réalisateur de 1917 et des James Bond Skyfall et Spectre, a très tôt considéré le cinéma comme une deuxième famille, à laquelle il rend hommage dans son dernier film.

Empire of Light raconte l’histoire tourmentée d’une employée de cinéma à la santé mentale vacillante (Olivia Colman) dans une cité balnéaire anglaise.

Ses seuls points de repère sont les employées du lieu, quelque peu fantomatique, jusqu’à l’arrivée d’une nouvelle recrue, un jeune Noir (Michael Ward), dont elle va tomber éperdument amoureuse.

"Je n’ai pas grandi dans une famille fonctionnelle", explique le réalisateur de 57 ans dans un entretien à l’AFP. "Le théâtre, le cinéma et le sport ont été comme mes familles pendant ma jeunesse".

Dans Empire of Light, "le cinéma fait office de croisée des chemins pour des gens de différentes générations qui, d’une certaine manière, ne se verraient jamais autrement. C’est ce qui me plaît. C’est complètement mon expérience personnelle", poursuit-il.

Formé au théâtre, auquel il revient toujours après ses tournages, Sam Mendes s’est fait connaître avec American Beauty en 1999, qui décroche l’Oscar du meilleur réalisateur.

Après ses deux 007, il s’inscrit définitivement comme un réalisateur qui compte avec 1917, une fresque virtuose en un plan-séquence sur la Première Guerre mondiale.

Empire of Light prend un tour bien plus intimiste, sous le soleil timide de la côte britannique, dans les années 1970, et évoque aussi le racisme latent de cette société.