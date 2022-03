Pour sa seconde édition, la Semaine du violoncelle se décline dans tous les styles sous les doigts de virtuoses inspirés.

Le violoncelle dévoile ses multiples facettes le temps d’une semaine sur MARS ! Huit soirées à Arsonic, un concert de midi avec la complicité d’ARTS2 et une première en ligne composeront cette semaine riche en diversité et en découvertes.



Dès la soirée d’ouverture, première d'"Ellipse", heureux mélange de musique de chambre et de jazz porté par la chanteuse Barbara Wiernik. Le spécialiste en musique ancienne, Hervé Douchy, interprétera les Six Suites pour violoncelle seul de Jean-Sébastien Bach. La violoncelliste française Astrig Siranossian donnera en avant-première le programme de son prochain CD (sortie septembre 2022) "Duo Solo" qui unit tradition populaire et musique savante.