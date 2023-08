Lumière sur les différentes expositions et events de cette rentrée !

D’abord, un petit coup dans le rétroviseur: le Botanique (nous, on dit “Bota”, c’est plus branché-branchouille), c’est ce magnifique Centre Culturel situé rue royale, dans le site classé de l'ancien jardin botanique de Bruxelles qui avait été inauguré le 1ᵉʳ septembre 1829.

Saviez-vous qu’au Bota, il n’y avait pas “que” des concerts ?

On fait le point sur les différents événements de cette rentrée. Que ce soit dans la Galerie, le Musée ou dans les Serres, 3 expositions ouvrent au public samedi 2 septembre.

Première exposition à dévorer des yeux : les somptueuses sculptures d'Alexandra Mein dans les serres entièrement rénovées. Un cadre vert absolument incroyable accueille cette expo. Il s’agit de sculptures à découvrir jusqu'en juin 2024.

Ce seront les étudiants de l'Académie Royale des Beaux-Arts qui investissent les Serres après l'exposition d'Alexandra Mein.

Deuxième expo: "Every Minute is Lettered" par l'artiste Boris Thiébaut.

Le vernissage de cette exposition se tiendra le vendredi 1er septembre 2023 entre 18h et 21h au Museum. Les places étant limitées, nous vous demandons de bien vouloir réserver.

Troisième expo: "PARANOPTIQUE" par l'artiste Aymeraude du Couëdic.

Le vernissage de cette exposition se tiendra aussi le vendredi 1er septembre 2023 entre 18h et 21h à la Galerie. Les places étant limitées, nous vous demandons de bien vouloir réserver.

Ça va vraiment être très impressionnant car ce sont à chaque fois des dessins de très grands formats, sur tous les murs des 2 salles d'expos du Botanique.

Cela va être très graphique et visuel. Et ça pourra donc plaire aux plus jeunes comme aux autres générations.

La musique sera aussi au rendez-vous dans un format appelé LIVE @ MUSEUM. C’est Grégory Thirion, responsable des expos du Botanique, qui nous en parle dans cette interview matinale réalisée par Julie VanH dans Bruxelles Matin sur Vivacité.

INFOS PRATIQUES:

https://botanique.be/fr