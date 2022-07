Pour sa première saison chez les professionnels, Arnaud De Lie fait mieux que Gilbert, Boonen ou Sagan !

Tous ces coureurs n’ont pas le même profil qu’Arnaud De Lie. Seul celui de Tom Boonen, pur sprinteur, s’y rapproche le plus. Si le Luxembourgeois n’a pas encore de victoires de prestige à son actif à l’instar des Sagan, Evenepoel ou Pogacar, ce qu’il réalise à son âge n’en reste pas moins impressionnant. Avec ses qualités et son talent et à force de travail et d’abnégation, il ne fait aucun doute qu’il inscrira très prochainement son nom au palmarès des plus grandes courses cyclistes. Et pourquoi pas encore cette année ? La saison est encore longue.