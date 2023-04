Pour s’habiller cet été, David Jeanmotte vous suggère le col Bardot

Chaque jeudi dans le 8/9, David Jeanmotte vous donne ses conseils beauté. Cette semaine, il vous fait retourner dans les années 60 avec la tendance mode de l’été : le col Bardot.

Popularisé par Brigitte Bardot il y a soixante ans, le col Bardot est plus que jamais à la mode. Beaucoup plus joli qu’un décolleté en V, il se pose sur les épaules pour un côté plus élégant, sexy et intrigant.

Le col Bardot, tendance de cette année, a aussi l’avantage de redessiner sa silhouette en affinant les hanches. Plus on aura de volume aux épaules, plus les hanches vont paraître rétrécies.

Il se trouve facilement, dans tous les magasins, et peut s’associer toutes sortes de vêtements, avec un jean ou une minijupe.