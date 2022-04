Pour s’évader des tracas du quotidien, la Californie lance, dans les années 60, la Sunshine Pop avec The 5th Dimension !

Le principe est très simple, prenez quelques jeunes bien comme il faut, préparez un texte positif et joyeux et placez ces paroles sur une mélodie entraînante et facile à retenir… Voilà, vous venez de créer un hit de sunshine pop ! Quelque part entre pop et surf music, la sunshine pop est apparue au début des années 60 en Californie.

A l’opposé des artistes contestataires, comme Bob Dylan, qui véhiculent des messages politiques, ou du moins, engagés, les artistes de la sunshine pop sont dans la joie de vivre. La chanson sunshine pop est légère, simple et joyeuse. La mélodie reprend même certains accents de la musique publicitaire comme en témoigne ce titre du groupe The 5th Dimension : ''Up, Up And Way''.