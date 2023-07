Pour rien au monde, la famille Baudoin ne voudrait rater le rendez-vous de Libramont

La Foire Agricole de Libramont ouvre ses portes ce vendredi matin. Chez les Baudoin à Gozin de la commune Beauraing, la Foire est incontournable pour Xavier et ses trois fils. Xavier a repris la ferme de ses beaux-parents en 1996, et entièrement en 2014. Dans la famille Baudoin personne ne voudrait manquer pour rien au monde le rendez-vous de Libramont à commencer par Xavier le père. " J’y vais depuis que je suis tout petit. Aujourd’hui, c’est l’occasion de se comparer aux autres, de voir si on a bien travaillé pendant l’année ! " Les trois fils abondent dans le même sens çà commencer par Felix : " Felix et ses frères participent au concours du BBB samedi avec une vache, un veau et une petite génisse.