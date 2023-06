Enfin, la dernière candidate de la soirée, et de la finale du Concours sera la soprano canadienne Carole-Anne Roussel.

Son programme comportera les airs suivants :

GAETANO DONIZETTI Quel guardo il cavaliere – So anch’io la virtù magica (Don Pasquale)

JULES MASSENET Je suis encore tout étourdie (Manon)

RICHARD STRAUSS Säusle, liebe Myrte ! (Sechs Lieder op. 68)