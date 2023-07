Pour reprendre une ferme, il faut avant tout de la passion

Pour les agriculteurs, les dernières années de travail sont souvent sources d’inquiétudes. Une des raisons est la poursuite ou non des activités. Toutes les fermes ne trouvent ne trouvent pas repreneur(s).

Chez Martine et José

A Cras-Avernas, en province de Liège, Martine et José Lallemand n’ont pas de descendants. C’est un neveu couple qui va reprendre la ferme et les nombreux bovins. Bio ingénieur de formation, Martin Delaite nous explique qu’il fréquente la ferme familiale depuis son plus jeune âge : "Il n’y a pas eu un déclic. Les choses se sont passées progressivement dans son esprit. Ce n’est pas un métier facile. C’est de la passion avant tout ! Quand on se lève, il n’y a pas de souci. Aller dormir, c’est presque une punition. On fait toujours cela avec envie et même s’il y a des jours plus difficiles que d’autres, on fait toujours de bonnes semaines et on est toujours fier de ce que l’on fait".