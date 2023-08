Pour renforcer l’attractivité de son centre, la Ville de Verviers reprend la gestion du stationnement.

Principales raisons du revirement : l’insatisfaction des citoyens, aucune marge de manœuvre pour modifier le système et aussi la mort du projet de centre commercial urbain : " il y a eu un déclin du centre-ville par rapport au centre commercial qui ne s’est pas fait (ndlr : projet City Mall sur la table pendant 20 ans), explique Alexandre Loffet, Bourgmestre faisant fonction ; ce que l’on veut, c’est s’adapter à la réalité du centre-ville avec une nécessité d’attractivité par rapport à l’extérieur."

Pour ce faire, la Ville offrira une heure de stationnement gratuit ; une heure payée un euro permettra de stationner deux heures. Amaury Deltour, échevin de la mobilité : " Passer d’un quart d’heure de gratuité à une heure, ça peut tout changer en terme d’attractivité pour le centre-ville et le commerce. Nous allons pouvoir aussi renouer le dialogue avec les usagers, beaucoup plus que lorsque nous étions sous contrat privé ; par exemple, lorsqu’il y avait une plainte, les gens ne savaient pas trop où s’adresser, Ville ou Indigo ; désormais, il y aura un seul interlocuteur."