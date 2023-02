Pour regarder des films et des séries, les spectateurs se tournent de plus en plus vers des sites pirates

Parmi les contenus les plus piratés, la télévision représente près de la moitié du trafic (46%), contre 13% pour les films. Pourtant, c’est bien le monde du septième art qui affiche la croissance la plus importante en termes de piratage illégal. Avec un bond de 38,6% en un an, les films piratés dépassent les contenus TV qui réalisent une augmentation de 8,8% par rapport à 2021. "Les sites de piratage de films et de télévision permettent un accès immédiat au contenu, plutôt que d’avoir à attendre la sortie d’un film dans un certain pays", explique l’étude.

Et parmi les contenus les plus demandés illégalement figurent les séries animées et celles à gros budget telles que House of The Dragon, diffusée sur HBO et Le Seigneur des Anneaux : Les Anneaux de Pouvoir, disponible sur Prime Video. Côté films, les blockbusters Top Gun : Maverick et The Batman ont tiré vers le haut la demande illégale.

Pourtant, loin des clichés, les consommateurs de contenus piratés dépensent tout de même leur argent pour des contenus légaux. "Ils se tournent vers le piratage pour accéder à un contenu qui n’est pas disponible dans leur région ou qui n’est pas abordable à ce moment-là, mais ce public dépensera toujours des sommes importantes pour du contenu légal lorsqu’il en aura l’occasion", affirme l’étude.