Pour qui le brassard d’Eden ? Wilmots, Albert, Waseige et Streker ont des avis bien différents

Pour Fred, Romelu Lukaku est la meilleure solution : "D’abord parce que je crois qu’il en crève d’envie. Ça le rendrait terriblement fier. Et donc plus fort. L’Equipe nationale, il la kiffe, il a cette générosité et cette passion qui rayonneraient avec le brassard. Avec sa carrière de buteur et ses états de service chez les Diables, son autorité est énorme. Et puis son physique : je suis sûr que certains joueurs aimeraient qu’il les prenne dans ses bras, les félicite, les protège, les représente. Le fait qu’il soit en pointe, comme Courtois dans l’autre sens, n’est pas un handicap pour moi. Enfin, et c’est important, c’est un cadre de l’ancienne et glorieuse génération, tout en représentant l’avenir de notre sélection".

"Pas d’accord, répond Albert. Je pense que Big Rom a besoin de ne se concentrer que sur son jeu et ses buts. J’aurais peur qu’il ne prenne cette responsabilité trop à cœur et que cela affecte ses prestations individuelles. Et pour moi le Capitaine doit avoir le jeu devant lui, pas dans son dos".