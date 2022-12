Pour quelques poussières de T-rex ou une arnaque aux dimensions mondiales de faux squelettes fossilisés de Tyrannosaurus rex

En réalité, le retrait de ce squelette de T-Rex vanté par la maison Christie’s comme un 'spécimen de classe mondiale' soulève des questions sur la valeur intrinsèque de ce fossile reconstitué. Plusieurs experts s’interrogent sur le pourcentage d’os fossilisés réellement présents dans le montage présenté.

Pascal Godefroit, paléontologue à l’Institut des sciences naturelles à Bruxelles s’étonne : "Il y a deux ans, nous avons été approchés par un Américain qui nous proposait d’exposer chez nous un squelette de T-rex de manière temporaire. Il nous a fait signer un ‘undisclosure agreement’qui nous empêchait de révéler son nom. Nous avons eu une conversation on line avec lui. Les documents qu’il nous envoyait, attestaient qu’il s’agissait d’un squelette de T-Rex complet à 70% . Dans le rapport qu’il nous soumettait, il y avait des noms de spécialistes. Je connaissais très bien l’un d’eux ainsi que le préparateur. Je les ai contactés et ils m’ont révélé que le pourcentage d’os fossilisés véritables dans ce T-Rex n’était pas supérieur à 10%. Nous avons donc décliné la proposition. Vous savez, c’est un peu comparable à l’histoire d’un inconnu qui trouve un Léonard de Vinci dans son grenier. On ne peut pas s’empêcher de vérifier !"

Deux ans plus tard, Pascal Godefroit découvre 2Shen, un T-Rex très semblable au sien en vente chez Christie’s. Le rapport d’expertise cite les mêmes noms. Il décide donc de contacter la maison Christie’s pour obtenir de plus amples informations. Il n’en recevra pas. Par contre, Christie’s a retiré le T-Rex de la vente.

Car, entretemps, un avocat du Black Hill’s Institutte, une société de fossiles du Dakota du Sud a aussi contacté Christie’s au sujet de similitudes entre Shen et un autre squelette de T-Rex, nommé Stan, que Christie’s avait vendu en 2020 pour une somme record de 31,8 millions de dollars.

Le Black Hills Institute a conservé les droits de propriété intellectuelle sur le spécimen Stan. Cela veut donc dire qu’il peut continuer à vendre des moulages en polyuréthane peints du squelette vendu par pièce à 120.000 dollars. Une copie de Stan est d’ailleurs visible au musée des sciences naturelles de Bruxelles, exposée comme une copie et acquise légalement. Peter Larson, le Président du Black Hills Institute, interrogé par le New York Times, est convaincu en identifiant plusieurs similitudes entre le crâne de Stan et celui de Shen que son propriétaire utilise un moulage de Stan pour compléter les os d’origine.