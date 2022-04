Pour quelles raisons faire ses courses au marché ? On a testé au marché de Huy

Un petit coup de sonde parmi les personnes présentes sur le marché nous apprend qu'il y a mille et une raisons de faire ses courses sur le marché. Les marchands sont sympathiques, souriants et discutent de tout et de rien avec les clients. Ils savent ce qu'ils achètent et ce qu'ils vendent. Pour eux, c'est un gage de qualité pour les clients. Un monsieur plus âgé se rend au marché toutes les semaines "Pour l'ambiance qu'on y trouve, la qualité des produits... Le fait qu'on y rencontre des connaissances". Une jeune dame, elle, trouve que "Vous avez tout à portée de main, au centre-ville. C'est l'idéal."

Mais les produits sont-ils plus chers au marché ? Nous avons comparé des asperges premier choix à 15,90€ le kilo du marché, avec celles de chez Delhaize à 15,98€ le kilo. Et de chez Carrefour, à 14,98€ le kilo. Pour se faire une idée de la qualité, on a demandé à Benoît Frippiat, chef à L'Institut Ilon-Saint-Jacques à Namur, lesquelles parmi ces 3 sortes d'asperges il préfére cuisiner. Les 3 sortes sont des produits belges, donc locaux, ce qu'il privilégie toujours. Après observation, il choisit les plus grosses, car, selon lui, les calibres les plus importants sont toujours à préférencier. Conclusion: c'est une première place pour les asperges du marché de Huy !