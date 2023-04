Pour que demain nous fasse à nouveau rêver

Place ensuite au remue-méninges collectif qui a fait jaillir le programme NATURE PROFONDE, composé d'expériences – promenades et échanges de savoirs – portés par des habitant·es inspiré·es avec l'aide d'artistes partenaires dont la marche à pied, le vélo et l'action poétique sont les spécialités.



Les organisateurs ont aussi veillé à être attentifs au sujet de la mort, le grand tabou du vivant. Car se connecter au vivant passe aussi par le questionnement de nos rituels funéraires, intimes et collectifs.

Cette année, le rôle des classes populaires est aussi mis en avantdans la préservation du vivant. Qui répare ses objets cassés ? Qui n'a pas oublié comment on conserve, plante, fait germer ? Qui détient les savoirs pour soigner, faire pousser, fêter, lutter ? Qui “économise” et qui n’est pas toujours considéré comme le bon ou la bonne écologiste ?



Partons en promenade, en ateliers et dans les salles de spectacles pour découvrir des initiatives du territoire, les super-pouvoirs de tous les acteurs·rices de la transition sociale et écologique locale. Vivons des expériences transformatrices, partageons des tactiques et des astuces tout en mettant les mains et les pieds dans la terre.