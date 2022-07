Pour préserver ses tortues, le Qatar mise sur les enfants

Ce soir de juin, les employés du programme sont aidés par Lolwa, Shaikha, 8 ans et Abdullah, 9 ans. Ces visites s'inscrivent dans le cadre d'une initiative du Dadu, un musée pour les enfants, visant à sensibiliser les plus jeunes aux dangers qui guettent la nature.

"Il n'y a plus d'espoir pour nous, les adultes. Mais les enfants, eux, peuvent intérioriser toutes ces choses et prendre de nouvelles habitudes dans leur vie", explique Clara Lim, représentante du musée. La première habitude à prendre est de "ne pas jeter de sacs en plastique dans la mer parce que les tortues vont se retrouver coincées dedans" et de ne pas les manger, explique Shaikha.

Le manque d'espace sur les plages, le braconnage et les changements climatiques sont d'autres menaces pour la survie de ces espèces.

Les tortues marines reviennent d'instinct pondre sur leur plage natale. Il sera donc possible d'évaluer la réussite de ce programme mais seulement lorsque les premières tortues relâchées en 2003 auront atteint l'âge de se reproduire, en 2028.

Cependant, avec 97 nids (contenant chacun entre 80 et 120 œufs) à Fuwairit cette année contre seulement 15 en 2012, "les statistiques montrent qu'il y a de plus en plus de tortues qui viennent se reproduire ici", se félicite déjà Thierry Lesales, président du Groupe d'histoire naturelle du Qatar, impliqué dans le programme conçu pour les enfants.