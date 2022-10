Pour préserver l'environnement, mieux vaut choisir une voiture électrique légère et à l'autonomie limitée.

Alors que les ventes de voitures neuves à motorisations thermiques seront interdites à la vente en Europe à partir de 2035, l'ADEME souhaite éclairer les automobilistes souhaitant basculer dès maintenant vers le tout électrique. Elle préconise ainsi de privilégier les petites voitures électriques et les chargeurs à domicile pour obtenir un réel bénéfice pour l’environnement. Les grosses berlines et les SUV associés à des chargeurs ultra-rapides sont à éviter dans l'immédiat si l'on veut rouler dans un véhicule réellement neutre en émissions.

Selon l’ADEME, la capacité de la batterie est le critère le plus important pour mesurer l'impact d'une voiture électrique sur l'environnement. Selon elle, il faut qu'elle soit de moins de 60 kWh, pour idéalement moins de 450 km d'autonomie, pour que la voiture présente un bilan réellement positif sur l'ensemble de sa durée de vie, c'est-à-dire de l'ordre de deux à trois fois moins d'émissions de CO2 qu'un véhicule thermique équivalent.

Au-delà de 60 kWh, l’intérêt environnemental n’est plus garanti.

L'ADEME estime qu'il faut parcourir environ 15.000 km avec une citadine électrique pour "rembourser" sa dette carbone, c'est-à-dire toute l'énergie dépensée lors de sa fabrication. Pour un SUV plus endurant, et par conséquent beaucoup plus lourd, il faudra effectuer près de 100.000 km pour arriver au même résultat.