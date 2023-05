"Pour prendre de bonnes décisions, le ministre doit être bien conseillé", estime Georges Gilkinet à propos du dossier des collaborateurs Skeyes

La ministre des Entreprises publiques et de la Poste, Petra De Sutter, estime qu’il y avait un sentiment de conflit d’intérêts autour de collaborateurs détachés dans son cabinet. Ces derniers ont été écartés. Georges Gilkinet a quant à lui décidé de maintenir son expert payé par Skeyes au sein de son cabinet. Comment expliquer cette situation ?

Le rôle d’un ministre c’est de prendre de bonnes décisions. Pour prendre de bonnes décisions, il doit être bien conseillé

Le ministre fédéral de la Mobilité le fait "en toute transparence", dit-il. Car un ministre a besoin d’être conseillé sur des matières aussi complexe que le secteur aérien. Il estime qu’il y a une différence fondamentale entre l’entreprise publique autonome qui a le contrôle aérien dans ses compétences et la poste qui est, elle, cotée en Bourse et qui fait face à une concurrence d’autres entreprises, ce qui n’est pas le cas de Skeyes. "Le rôle d’un ministre c’est de prendre de bonnes décisions. Pour prendre de bonnes décisions, il doit être bien conseillé. Le domaine aérien est particulièrement compliqué et j’ai détaché au sein de mon cabinet la même personne qui conseillait mon prédécesseur (François Bellot (MR), ndlr)."

Concernant l’élaboration du contrat de gestion (contrat entre l’État et l’entreprise publique autonome : financement et cadre de travail) de Skeyes, Georges Gilkinet assure que l’expert n’y participe pas pour des raisons éthiques. Il n’y a donc pas de conflit d’intérêts, dit-il. D’autres personnes, au sein de son cabinet, s’en chargent. Il rappelle aussi qu’au sein de son cabinet "j’ai plein d’autres personnes qui me conseillent sur les matières techniques et c’est nécessaire".