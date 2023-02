Scott Parker est-il toujours l’homme de la situation au Club Bruges ? Avec neuf points pris sur 24 possibles, le coach est déjà sous pression. Les consultants de l’émission La Tribune ont donné leur avis.

"Le Cercle méritait de l’emporter ce week-end face au Club" commence directement Philippe Albert qui pointe le manquement de certains joueurs.

"L’attitude de certains cadres brugeois ne donne pas l’impression d’adhérer aux choix de Scott Parker. Hans Vanaken n’est plus que l’ombre de lui-même. Clinton Mata est relégué sur le banc alors que c’est l'un des meilleurs défenseurs du championnat de Belgique. Denis Odoi a vécu un cauchemar et Roman Yaremchuk était 50 fois plus fort quand il était à Gand. Et puis Casper Nielsen a sauvé son match avec son but."

Pour Philippe Albert, il n’y a pas le choix, "il faut un choc psychologique à Bruges. Sous Carl Hoefkens, ce n’était pas si mal que ça en championnat et on a vu les résultats en Ligue des Champions. Depuis l’arrivée de Parker, c’est 9/24. Les dirigeants de Bruges sont fautifs."