Pour perdre du poids, mieux vaut prendre son petit-déjeuner à 11 heures

Parmi les scientifiques, manger dans des périodes spécifiques et laisser son estomac vide pendant une certaine période est de plus en plus considéré comme un vrai moyen pour être en meilleure santé et perdre du poids.

Le spécialiste remarque que les Européens dînent de plus en plus tard.

"Il y a encore des gens, notamment dans le nord de l’Angleterre, qui mangent plus tôt, mais en général, nous nous sommes rapprochés des habitudes alimentaires continentales, en dînant beaucoup plus tard comme les gens en Espagne et en Italie. Même ceux qui ne le font pas peuvent finir par grignoter jusqu’à 21 heures, ce qui rend difficile la réalisation d’une période de jeûne de 14 heures. Il y a un changement simple que les gens peuvent faire, en déplaçant leur petit-déjeuner de 8h à 11h", explique-t-il au DailyMail.