La coupe du monde au Qatar pose beaucoup de questions éthiques et les appels aux boycotts sont de plus en plus nombreux.

Soupçons de corruption, atteintes aux droits humains, des morts par milliers sur les chantiers de construction, sans compter les perspectives écologiques désastreuses, cette coupe du monde 2022 démarre dans quelques semaines (le 20 novembre) et vous êtes plusieurs à interpeller la RTBF.

" La situation au Qatar est en totale contradiction avec les valeurs démocratiques ", pour Patrice, " la RTBF ne devrait pas retransmettre la coupe du monde de football 2022 ".

Même chose pour Sébastien " Comment pouvez-vous cautionner cette organisation ? La coupe du monde au Qatar représente en particulier la corruption et l'indifférence au changement climatique ".

Gilles, aussi, demande des explications : " en tant que service public, quelle est votre position ? "

Pas de doutes tout d’abord, la RTBF va retransmettre la Coupe du monde au Qatar.

Elle a acquis les droits et elle se prépare à couvrir l’événement sportif. C’est un grand rendez-vous médiatique, attendu par un public nombreux. L’équipe des sports RTBF n’a pas l’intention de frustrer les fans de foot. Mais retransmettre l’événement, ce n’est pas le cautionner...

Dans ces séquences de la médiation, Benoit Delhauteur, responsable des sports à la RTBF explique comment la RTBF va encadrer cette Coupe du monde 2022.