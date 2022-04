Pour passer aux véhicules électriques, l’Europe doit installer 14.000 bornes… chaque semaine !

Qu’on le veuille ou non, la révolution électrique est en cours dans le monde de l’automobile. En Europe, les immatriculations de voitures rechargeables électriquement (entièrement électriques ou hybrides rechargeables) ont été multipliées par 10 en cinq ans, représentant 1,7 million de ventes l’an dernier, soit 18% du total. Ces chiffres, c’est l’ACEA, l’Association des Constructeurs Européens d’Automobiles, qui les fournit. Et elle alerte par la même occasion sur l’importance d’accélérer le déploiement du réseau de bornes de recharge.

Près de 7 millions de points de recharge en 2030

Pour atteindre rapidement les objectifs de réduction de plus de la moitié des émissions de CO2, le secteur automobile, et de manière plus large celui du transport sur routes, n’a d’autres choix que de passer aux véhicules électriques. Bien entendu, il existe des technologies alternatives sur lesquelles les différents acteurs travaillent, comme les carburants de synthèse ou l’hydrogène vert, mais l’électrification est le procédé le plus rapide et performant. La technologie est maîtrisée et le résultat est probant puisqu’un véhicule électrique ne rejette aucun gaz à effet de serre lors de son utilisation. Pour éviter les sanctions financières gigantesques imposées par l’Europe en cas de non-respect des normes d’émission de leurs gammes, les constructeurs ont donc paré au plus pressé en misant avant tout sur l’électrique.

Comme tout le monde sait, le problème d’une voiture électrique réside dans sa capacité à se charger. Cela prend énormément de temps et monopolise donc un point de recharge pendant de longues heures (un peu moins sur chargeurs rapides en courant continu, mais ils restent rares). Plus il y a de voitures de ce type, plus on a besoin de bornes de recharge. Pour 2030, il faudrait ainsi que l’Europe dispose de 6,8 millions de points de recharge, une borne en proposant parfois plusieurs. C’est énorme. Et pour y arriver, il convient dès maintenant de multiplier par sept le nombre de points de recharge installés chaque semaine. Selon l’association des constructeurs, qui a fait appel au bureau d’études de McKinsey, il faudrait installer pas moins de 14.000 points de recharge publique chaque semaine dans l’Union ! Autant dire que si on ne met pas les bouchées doubles (ou plutôt septuple), les objectifs seront impossibles à atteindre.

Pour quelques milliards d’euros

Evidemment, installer des bornes, cela a un coût. L’ACEA l’estime à 8 milliards d’euros… par an. Ce qui, selon l’association, "ne représente qu’une fraction des investissements totaux" puisqu’elle estime que pas moins de 280 milliards d’euros devront être investis dans les bornes publiques et privées, mais aussi dans la modernisation du réseau électrique et le renforcement des capacités de production des énergies renouvelables.

Par ces déclarations, l’ACEA tente donc de mettre la pression sur les instances européennes, pour qu’elles accélèrent le processus d’investissements. Pourtant, l’installation des bornes, leur gestion et la livraison de l’énergie restent du ressort du secteur privé. Il n’appartient pas aux pouvoirs publics de remplacer les pompistes mais bien de faciliter l’implémentation de ces bornes. Notons encore que si on a coutume de parler de "bornes publiques", cela signifie qu’elles sont accessibles, même partiellement, à tous, moyennant ou non rétribution. Rien n’empêche une entreprise ou un particulier de déclarer ses bornes comme publiques. N’imaginons donc pas que chaque semaine on va installer 14.000 bornes en bord de voirie : la recharge d’un véhicule électrique s’effectuant dans plus de 90% des cas au domicile ou au travail.