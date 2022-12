Pour obtenir de la viande de veau "blanche", l’industrie flirte avec les limites physiologiques du jeune animal

Harry Raven est un jeune éleveur de veau rouge situé à Francorchamps. C’est un des rares producteurs à tenter l’aventure de la viande de veau bio, dans les traces des éleveurs français qui proposent un label rouge pour ce type de viande.

Mes veaux obéissent aux lois de la nature et rien ne leur est imposé et surtout interdit !

" La différence de couleur est très simple à expliquer", nous apprend d’emblée l’éleveur au naturel. "Mes veaux obéissent aux lois de la nature et rien ne leur est imposé et surtout interdit !"

A savoir: un allaitement au pis des mères et des vaches nourricières durant les 8 mois d’élevage et du foin à volonté dès que la maturité stomacale le permet. Du foin qui contient du fer et qui procure cette couleur rouge à la viande. Question d’hémoglobine et de myoglobine, ces protéines qui transportent et stockent l’oxygène dans le sang. Avec le concours du fer.

Pour obtenir de la viande blanche, il faut donc fortement limiter les apports en fer dans l’alimentation des veaux. Et pour y parvenir, il faut rapidement sevrer le veau (à 2 semaines) et le nourrir au lait en poudre avec complément drastique de fibres.

De quoi respecter (tout juste ? ) le taux légal d’hémoglobine imposé par les autorités européennes pour rétablir la notion de bien-être animal jusque-là bien bafouée.

Cependant, le législateur a dû trouver un compromis et jongler avec 3 paramètres : la rentabilité de la filière, le bien-être animal et la blancheur de la viande désormais exigée par les consommateurs.

Une étude de la Région wallonne a démontré que cet équilibre était très difficile à atteindre. Avec une alimentation carencée en fer et même avec des injections pour rehausser le taux et s’approcher du taux légal d’hémoglobine, certains veaux de l’étude (17 sur 40) présentaient des anémies.

L’étude a conclu que la rentabilité du veau de boucherie en exploitation agricole était peu élevée.

Ce qui s’est nettement confirmé par la suite avec l’avènement des engraisseurs professionnels (majoritairement situés dans le nord du pays et aux Pays-Bas) qui proposent des solutions intégrées.