"Pour nous, la modernité c’est penser à la réduction collective du temps de travail, à la qualité du service", plaide Myriam Djegham, permanente CNE

Car ce qui fait notamment gronder le secteur, ce sont les différences salariales entre les commissions paritaires. Le groupe Colruyt évoquait ainsi une différence de 500€ pour le travailleur qui était actuellement dans un Delhaize intégré et qui basculerait sur franchise. "Il y a des différences salariales. Il y a des différences aussi en termes d’organisation du travail. Prenons un exemple dans la commission paritaire 202 01, dont il serait question pour la franchise des magasins Delhaize, mais aussi la 201 qui est le plus petit commerce. Dans ces deux commissions paritaires-là, le régime de travail peut être de six jours par semaine", rappelle l’invitée de Matin Première.

Et de citer également des prestations plus longues : "vous avez jusqu’à 38 heures par semaine au lieu de 35 dans la 202". En outre, l’impossibilité de s’organiser collectivement et de défendre ses droits via une délégation syndicale fait également craindre le secteur. Un manque de représentation syndicale, souligne Myriam Djegham, représente un risque en ce sens que "là où les travailleurs peuvent s’organiser collectivement, leurs droits sont améliorés, meilleurs".