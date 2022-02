Pour notre cerveau, les visages créés par l'intelligence artificielle sont plus vrais que nature.

"Notre évaluation du réalisme photographique des visages générés par l'intelligence artificielle indique que les moteurs de synthèse ont réussi à franchir la 'Vallée de l'étrange' [une théorie du roboticien Masahiro Mori selon laquelle l'affinité pour les robots augmente en fonction de leur ressemblance à l'humain, ndlr] et sont capables de créer des visages indiscernables - et plus dignes de confiance - que les visages réels", peut-on lire dans l'étude, récemment publiée dans la revue scientifique PNAS.

La prudence est donc de mise lorsque l'on tombe sur une photo ou une vidéo sur Internet. Surtout celles créées avec l'application chinoise Zao. Elle permet à ses utilisateurs d'insérer, en quelques secondes, leur visage dans des extraits de films ou de clips avec un simple selfie. Le résultat est parfois impressionnant de réalisme. La preuve que, sur Internet, il faut plus que jamais se méfier des apparences.