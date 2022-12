Pour Noël, le pape condamne une "guerre insensée" en Ukraine et appelle à "faire taire les armes"

Avant de prononcer la bénédiction "Urbi et Orbi" ("à la ville et au monde"), le pape s'est livré comme à son habitude à un tour d'horizon des conflits dans le monde, citant dix pays touchés par les violences ou les tensions, qu'il a décrits comme des "théâtres de cette troisième guerre mondiale".

Parmi eux, l'Afghanistan, le conflit israélo-palestinien, le Yémen, la Syrie, le Myanmar, mais aussi le Liban en proie à une crise économique et sociale inédite et Haïti, où plus de 1.400 personnes ont été tuées dans les violences cette année selon l'ONU.

Pour la première fois, le pape a cité l'Iran, touché par une vague de contestation sans précédent depuis la Révolution islamique de 1979. Nées de revendications sur les droits des femmes, les manifestations ont provoqué l'arrestation d'environ 14.000 personnes depuis mi-septembre, d'après l'ONU, et 469 manifestants ont été tués, estime l'organisation Iran Human Rights (IHR), basée à Oslo.

Il a également exhorté à ne pas utiliser la nourriture "comme une arme", en référence notamment aux conflits qui touchent la corne de l'Afrique.

"Toute guerre provoque la faim et utilise la nourriture elle-même comme une arme, en empêchant sa distribution à des populations qui souffrent déjà", a déploré le jésuite argentin, invitant à s'engager "pour que la nourriture ne soit qu'un instrument de paix."