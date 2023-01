Pour ne pas tomber dans les dérives de la mode jetable, certains magasins boycottent les soldes

Face à ce constat, les initiatives se multiplient chez nous pour essayer de relocaliser les vêtements ou encore de consommer moins mais mieux. Et donc produire moins. Et quand on produit moins, pas besoin de périodes spécifiques pour écouler les stocks.

"On produit de manière raisonnée", résume Marion Shoutteten, responsable de la marque de vêtements Orta. "On revoit chaque mois nos quantités, ce qui nous permet de les affiner et de ne pas avoir de surplus de stock. Quand il y en a, on propose 30%. C’est vraiment la marge maximum que l’on peut proposer sous forme de prix doux. Et on ne s’adapte pas au calendrier des soldes."

Le syndicat neutre des indépendants estime que 30 à 35% du chiffre d’affaires des commerçants se fait pendant la période habituelle de soldes. Cette nouvelle façon de voir le business, si elle venait à faire tâche d'huile, ferait changer ce chiffre.