Pour ne pas louper l'arrivée de bébé, Jeremy change de parcours, met le turbo et... gagne la course

Jeremy Pinto n'oubliera pas de sitôt sa participation à la cyclosportive "La Look" dimanche dernier : engagé sur "La Look 100" (101.12 km), le cyclo français a été obligé de modifier ses plans en pleine course et de bifurquer sur le parcours de "La Look 50" (53.13 km) pour rejoindre au plus vite la ligne d'arrivée située au Palais ducal de Nevers.

Et pour cause : sa femme était "en train d'accoucher à Moulins", a dévoilé l'équipe de "La Look" sur le compte Instagram de la cyclosportive. On ne peut plus pressé, Jeremy Pinto a mis le turbo et... remporté "La Look 50".

Le temps de récupérer sa médaille et de poser, pouce levé, pour la photo souvenir, le jeune papa a sans doute filé vers la maternité pour aller célébrer sa victoire en famille... L'histoire ne dit pas s'il est arrivé dans les temps.