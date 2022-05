Pour ne pas faire fuir le client, boulangers et bouchers réduisent leurs marges

Boucher à Jemeppe-sur-Sambre, Nicolas Debry ne se plaint pas: la fréquentation est là, le jeune boucher voit même sa clientèle s'étoffer. Mais les consommateurs font un peu plus attention à ce qu’ils achètent. "Le nombre de clients suit, mais, par rapport aux achats, on vend un peu plus de porc, un peu plus de volaille qu’avant. On vend un peu moins de bœuf."

La viande a augmenté, les épices, l’huile de tournesol, utilisée pour les marinades, et bien sûr l’énergie. "Tout est réfrigéré, la boucherie est climatisée, le comptoir frigo, les chambres froides, les congélateurs, il y a les machines, le gaz pour les préparations traiteur qui a augmenté de plus de 60% …" Alors, ici aussi, les marges seront réduites, en attendant que l’orage passe.