Pour ne pas être rejetée, Lizzo a dû garder secret son amour pour un groupe culte

Lorsqu’elle était plus jeune, Lizzo a gardé son amour pour Radiohead secret. Si de prime abord ça peut paraître bidon, ce secret a représenté un enjeu pour l’artiste scolarisée dans un établissement communautaire.

Dans une interview pour Vanity Fair, Lizzo a avoué s’être sentie obligée de garder son amour pour Radiohead secret afin d’éviter les moqueries de ses camarades de classe.

"C’était une école afro-américaine…", a-t-elle expliqué. "Majoritairement de Noirs et de Caribéens, j’avais aussi des amis nigérians… Ils écoutaient tous ce qui passait à la radio : Usher, Destiny’s Child, Ludacris et moi j’étais dans 'OK Computer' de Radiohead."

Elle-même membre d’un groupe de rock à l’époque, Lizzo n’a pas osé partager cette expérience avec ses amis.

Cherchant absolument la validation de ses pairs, l’interprète de "About Damn Time" a également confié que son style vestimentaire a été une pression pour elle. "Je portais aussi des pantalons avec des broderies et ils me disaient ‘Tu ressembles à une fille blanche, pourquoi tu veux ressembler à une hippie ?’ Je voulais tellement être acceptée, ne pas s’intégrer fait vraiment mal."