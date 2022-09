Pour moins gaspiller, bientôt un indice de réparabilité des objets en Belgique

Toujours est-il que la Belgique envisage d’emboîter le pas à la France dès l’année prochaine dans le cadre d’un vaste plan de mesures destinées à favoriser une économie plus circulaire. Au cours des premières réunions de travail, les représentants des fabricants ont fait valoir que ce serait absurde et surtout extrêmement contraignant pour eux d’adopter des mesures spécifiques rien que pour le tout petit marché belge. L’idéal serait évidemment de légiférer au niveau européen directement. Les Français, en tout cas, forts d’un marché de 60 millions de consommateurs, n’ont attendu personne pour avancer.

La ministre fédérale de l’Environnement Zakia Khattabi vient en tout cas de déposer un avant-projet de loi qui portera dans un premier temps sur les aspirateurs, les machines à laver, les lave-vaisselles, les tondeuses, les ordinateurs portables, les smartphones et les tablettes. Les critères contribuant au score de 0 à 10 sont assez comparables au système français : la facilité de démontage, la disponibilité des pièces de rechange et leur délai de livraison, le prix des pièces détachées, la disponibilité des informations techniques et des manuels d’entretien et de réparation. Le projet entame seulement son long parcours législatif. On imagine mal une mise en application avant 2023 ou 2024.

En attendant, le citoyen belge qui souhaite réparer plutôt que racheter peut recourir au service d’un repair café, où des bénévoles mettent leur expérience au service de la population pour apprendre à réparer soi-même les objets cassés ou en panne. Il en existe 170 en Wallonie et à Bruxelles.