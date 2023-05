Pour mieux réviser, les jeunes se tournent vers la musique classique.

Fort de ce constat, Apple Music a lancé, fin mars, une application dédiée à la "grande musique" pour se différencier de ses concurrents et conquérir un segment encore peu exploité de la musique enregistrée.

Mais le répertoire classique est-il plus propice que d’autres genres musicaux aux révisions scolaires et, plus généralement, au travail ? La question fait débat chez les amateurs mais aussi les scientifiques. Ces derniers affirment que la musique permettrait de favoriser la concentration et de réduire le stress ou l’anxiété.

Mais il vaut mieux qu’elle soit neutre, calme et, idéalement, sans paroles.

Les bénéfices de la musique au travail dépendent toutefois des goûts et des habitudes d’écoute de chacun. Ainsi, les instrumentistes pourraient être distraits par les compositions classiques en raison de leur expertise en la matière. En règle générale, il est conseillé de choisir des morceaux au tempo lent et sans texte pour mobiliser ses fonctions cognitives et se donner un coup de boost.