Pour Marc Madiot, Philippe Gilbert "est un des coureurs les plus désavantagés par le cyclisme moderne"

À la Française des Jeux, Gilbert passera ses sept premières saisons professionnelles sous les ordres de Madiot, qui le considère comme "le coureur à l’état pur". Pour le Français, la qualité première du Liégeois reste "son sens inné de la course. Je dis souvent que Philippe a des yeux dans le dos. Il sait ce qu’il se passe dans la course, il capte tout ce qui s’y déroule."

Une qualité qui aurait pu lui offrir un palmarès plus étoffé selon son ancien manager : "Je trouve que c’est un des coureurs les plus désavantagés du cyclisme moderne. Il aurait eu un palmarès encore plus grand s’il n’y avait pas eu tous les artifices qu’on a aujourd’hui autour de la course, comme les oreillettes et les capteurs de puissance. Tout ça ce sont des artifices intéressants, mais qui favorisent les faibles et les mauvais. Sans ça, Gilbert aurait encore plus fait la différence face à certains coureurs. Parce qu’il n’avait pas besoin d’être assisté, il avait tout en lui."