Pour lutter contre la procrastination, adoptez la règle des 5 secondes.

C'est une sensation que l'on connaît tous ou presque. Face à un travail à rendre, du ménage à faire, des obligations à respecter, on applique la politique de l'autruche. On regarde ailleurs et on remet à plus tard. À ce jeu, les Français sont particulièrement doués. 85% d'entre eux procrastinent, révèle un sondage Odexa pour JeChange. Pour lutter contre cette envie (quasi irréversible), il existe une méthode simple : la règle des 5 secondes.

Popularisée par Mel Robbin dans son livre "La règle des 5 secondes", cette technique consiste à prendre une décision et passer à l'action en moins de cinq secondes.

5 secondes, c'est le laps de temps pour éviter que le cerveau nous dicte la conduite à suivre et nous empêche d'entreprendre quelque chose.

"Si vous avez l'instinct d'agir sur un objectif, vous devez bouger physiquement dans les cinq secondes ou votre cerveau le tuera", explique-t-elle dans son livre.