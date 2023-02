Pour Ludivine Dedonder, "complémentarité" est le maître-mot de l’aide militaire belge à l’Ukraine

Ce conflit est-il aussi une opportunité pour les entreprises belges liées à la défense et aux armements, des entreprises qui n’ont pas les mêmes capacités que certains de nos voisins ?

D’autres pays, comme l’Allemagne ou les Etats-Unis font aussi tourner leur industrie nationale quand ils fournissent à l’Ukraine. "Qu’on le veuille ou non, plaide Ludivine Dedonder, avec ce conflit, nous avons besoin de notre industrie de défense et de sécurité. Cette guerre a mis au jour toute notre dépendance, énergétique, en matière de défense, d’approvisionnement de composants électroniques, … Donc il y a la nécessité de renforcer notre industrie belge et européenne pour disposer de cette autonomie."

"Nous saisissons cette opportunité, insiste la ministre, et je l’avais déjà fait avant le conflit, en affectant un budget de 1,8 milliard dans le cadre du plan Star, le plan de reconstruction de la Défense, pour la recherche et le développement, pour soutenir les entreprises de défense et de sécurité, qui sont des fleurons et que nous devons épauler. Cela représente 16.000 emplois directs et l’objectif c’est de stabiliser puis de faire croire cet emploi."