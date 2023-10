Pour limiter le réchauffement climatique, les Américains devraient réduire leur consommation de viande de 82%

La problématique pose d'autant plus question que la planète devrait augmenter toujours plus les quantités de viande ingérées. Dans un rapport dédié aux perspectives agricoles pour 2021-2030, l'OCDE estime que la consommation de viande devrait progresser de 14% à l'horizon 2030, ce qui imposera de cultiver 4% de terres agricoles en plus. Mais contrairement à ce que l'on pourrait croire, ce n'est pas tant qu'on mangera plus de steak de boeuf, mais davantage de viande de volaille. "Plus de la moitié de cette progression est due à l’élévation de la consommation de viande de volaille par habitant", souligne l'organisation européenne.

Les conséquences de la production de notre alimentation sur l'environnement sont pourtant dramatiques, et elles ont déjà été quantifiées. A l'échelle de la planète, les experts considèrent que le système alimentaire est responsable de 27% des émissions de gaz à effet de serre. Il y a la production de viande et de produits laitiers, mais aussi toutes ces terres cultivées pour nourrir le bétail. Tout ceci monopolise environ 80% de la surface agricole mondiale.