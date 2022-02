Pour leur second album, Penelope Isles misent tout sur la sincérité

L'album compte 11 titres, qui se distinguent fortement par leur style et leur musicalité : des morceaux comme "Terrified" et "Rocking At The Bottom" ont cette vibe indie-rock, tandis que "Sailing Still" et "Play It Cool" suivent une approche plus atmosphérique, à la limite du shoegaze. Ensuite, "Sudoku" et "Pink Lemonade" sont beaucoup plus décontractés, presque psychédéliques. Quelles sont les raisons de ce choix de l'éclectisme ?

C'est intéressant que tu relèves ça. On a écrit toutes ces chansons à différents moments au cours des dernières années, du coup ça montre où nous en étions à différentes étapes. Par exemple “Sudoku”, Jack l'a écrite il y a 7 ans quand lui et moi faisions partie d’un groupe grungy psychédélique : Yogul Teeth. Pour le premier album, on était un peu plus dans une vibe surf pop, c'est peut-être de là que vient “Terrified”. En grandissant, je pense que nos émotions sont devenues un peu plus sérieuses et on a muri. C’est sans doute de là que viennent les nouvelles chansons comme “Sailing Still” et “In A Cage”. Ce sont des morceaux plus sincères, plus réels.