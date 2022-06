Pour les voyages, les écoles voient-elles trop grand ?

Le débat se termine à Celles, en province de Hainaut, avec Alexandre : "J’ai trois enfants. On nous dit que ce sont des voyages pédagogiques, donc obligatoires. On a dû utiliser de faux certificats médicaux pour ne pas mettre nos enfants à l’école, car les coûts étaient exorbitants. Les montants allaient de 600 à 800 €, on arrivait vite à 2400 € avec 3 enfants pour les classes vertes. Je trouve ça choquant, d’autant plus qu’on nous disait que cela aurait un impact sur les résultats de fin d’année."

