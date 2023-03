Pour les villes et communes et province actionnaires d’Enodia, il ne reste que 150 millions de la vente de Voo à se partager

L’intercommunale Enodia a transmis, ce mardi, à ses affiliés, le projet de plan stratégique adopté en conseil d’administration. Pas d’énorme surprise dans les priorités : il s’agit de se concentrer sur des investissements de transition énergétique : des éoliennes en mer, des compteurs électriques intelligents, des réseaux de gaz alternatif. C’est une feuille de calcul qui retient l’attention : elle fixe la répartition de l’argent que rapporte la vente du téléopérateur VOO.

Un milliard huit, c’est le montant mis sur la table par l’acheteur, le groupe ORANGE. Les élus locaux en ont rêvé, de cette somme, et de ce que le saupoudrage leur permettrait de réaliser pour leurs administrés. Mais voilà, il faut déduire des charges de pensions de personnels non repris, les frais de transaction, et puis surtout, il faut tenir compte de l’obligation de réinvestir au moins l’équivalent de la plus-value réalisée dans l’opération. Une obligation édictée par l’administration des contributions. C’est le prix à payer pour la neutralité fiscale, c’est-à-dire pour éviter que les impôts ne prennent tout ou presque. L’un dans l’autre, il ne reste que neuf cents millions disponibles. Mais s’il faut financer les projets des filiales et les besoins de trésorerie, en cette période d’incertitudes économiques en tout genre, c’est en fait cent cinquante millions seulement qu’il reste à partager entre villes communes et province.

Et en plus, ce n’est pas pour tout de suite. Cet argent va arriver en deux mille vingt-cinq. C’est-à-dire après les élections d’octobre de l’an prochain. Le document précise que le délai peut être éventuellement raccourci. Pas certain que ça apaise les déceptions..