Pour les Verts Ardents, le budget de la ville de Liège fait le choix de l’austérité

Le budget 2022 de la ville de Liège doit être adopté en principe mardi soir : c’est à une décision majorité contre oppositions qu’il faut s’attendre. Avant même le débat en séance publique, le groupe Vert Ardent a annoncé un vote contre.

A entendre ses élus, le contexte financier est certes difficile, mais ce budget est bâti sur des incertitudes. Au-delà de ce qui est raisonnable pour un exercice qui est largement prévisionnel, même en mars. Mais cette fois, l’échevin Defraigne et le bourgmestre Demeyer ont clairement annoncé la couleur : ce budget préfigure le plan de gestion, prévu pour juin. Et donc, préfigure l’austérité, probablement pour plusieurs années.

Austérité, le mot est lâché, par Caroline Saal, "c’est un choix d’austérité, les socialistes et les libéraux manquent de créativité, notamment pour réduire la facture énergétique, ou pour trouver des financements ; ils prévoient de réduire les subsides aux associations, parfois de façon linéaire de dix pour cent, mais parfois beaucoup plus, et pour des groupements qui sont dans le besoin comme la Ferme des Enfants, les Ecoles de devoirs, les Hivernales de la Danse : la culture, le raccrochage scolaire, les mouvements sociaux, voilà des gens dont la pandémie a montré le caractère essentiel, et c’est justement là que les dépenses sont rabotées. Parfois sans que les intéressés n’aient été prévenus…."