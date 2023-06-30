Pour les vacances, Jean-Luc Fonck chante "J’en touche pas une"

À la veille du début des vacances d’été, Jean-Luc Fonck vous propose dans le 8/9 une chanson douce de vacances, qui finit comme du David Guetta. Laissez-vous bercer par les paroles de "J’en touche pas une", le bruit des vagues, le sable des dunes, la musique de la discothèque et les mots du Kidivrai : entourloupe, vacances, chihuahua et baccalauréat.
Voici les paroles de "J’en touche pas une" :
JE ME PROMÈNE TRANQUILLEMENT SUR LE SABLE CHAUD
EN REGARDANT PASSER LES BATEAUX QUI PASSENT
REGARDE, ILS SONT LÀ-BAS, ILS SONT SUR L’EAU EN FACE
LES MARINS ME SALUENT, JE FAIS COUCOU, HELLO
LA MER BOUGE D’AVANT EN ARRIÈRE
UN PEU COMME SI LA MER AVAIT BU TROP DE BIÈRE
JE REGARDE DÉFILER LES TOURISTES EN MAILLOT
LES FILLES, LES GARS, TOUT LE MONDE EST BEAU
J’ÉCOUTE LA MARÉE MONTER
JE FAIS RIEN, J’EN TOUCHE PAS UNE
C’EST LES VACANCES, C’EST L’ÉTÉ,
ALLONGÉ SUR LE DOS, TOUT NU DANS LES DUNES
PEUT-ÊTRE QUE C’EST L’AIR MARIN
JE PENSE PLUS À RIEN, J’AI L’AIR MALIN
J’OUBLIE MÊME LE BACCALAURÉAT
QUE J’AI RATÉ, ET ALORS, LE PROBLÈME C’EST QUOI ?
JE CHERCHE MES ABDOS, ILS SONT PAS LÀ
J’AI DÛ LES OUBLIER À L’HÔTEL QUELQUE PART
PAS GRAVE, JE DEMANDERAI À LA RÉCEPTION CE SOIR
S’ILS LES ONT RETROUVÉS PAR HASARD
J’ÉCOUTE LA MARÉE MONTER
JE FAIS RIEN, J’EN TOUCHE PAS UNE
C’EST LES VACANCES, C’EST L’ÉTÉ,
ALLONGÉ SUR LE DOS, TOUT NU DANS LES DUNES
EN VACANCES TOUT LE MONDE EST CONTENT
FAUT PAS BOSSER, ON A TOUT SON TEMPS
PAS D’ENTOURLOUPE, PAS DE TRACAS,
TOUS LES SOUCIS SONT RESTÉS LÀ-BAS
AU COCO BEACH C’EST VRAIMENT COOL
LA KIEKEBICH, LA CHAIR DE POULE,
TOUTE LA NUIT DANS LA DISCOTHÈQUE
C’EST LA KERMESSE, C’EST LA FÊTE
ON DANSE LA DANSE DES CHIHUAHUAS
TU CONNAIS PAS, FAIS COMME MOI :
LE PATTES ARRIÈRE EN AVANT
ET EN ARRIÈRE LES PATTES AVANT
ON DANSE, ON DANSE COMME ÇA PENDANT DES HEURES
ON FAIT TOUT ÇA POUR OUBLIER QU’UN JOUR IL VA FALLOIR RENTRER