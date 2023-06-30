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Le 8/9

Pour les vacances, Jean-Luc Fonck chante "J’en touche pas une"

La chanson de Jean-Luc Fonck

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Par Aurélien David via

À la veille du début des vacances d’été, Jean-Luc Fonck vous propose dans le 8/9 une chanson douce de vacances, qui finit comme du David Guetta. Laissez-vous bercer par les paroles de "J’en touche pas une", le bruit des vagues, le sable des dunes, la musique de la discothèque et les mots du Kidivrai : entourloupe, vacances, chihuahua et baccalauréat.

Voici les paroles de "J’en touche pas une" :

JE ME PROMÈNE TRANQUILLEMENT SUR LE SABLE CHAUD

EN REGARDANT PASSER LES BATEAUX QUI PASSENT

REGARDE, ILS SONT LÀ-BAS, ILS SONT SUR L’EAU EN FACE

LES MARINS ME SALUENT, JE FAIS COUCOU, HELLO

 

LA MER BOUGE D’AVANT EN ARRIÈRE

UN PEU COMME SI LA MER AVAIT BU TROP DE BIÈRE

JE REGARDE DÉFILER LES TOURISTES EN MAILLOT

LES FILLES, LES GARS, TOUT LE MONDE EST BEAU

 

J’ÉCOUTE LA MARÉE MONTER

JE FAIS RIEN, J’EN TOUCHE PAS UNE

C’EST LES VACANCES, C’EST L’ÉTÉ,

ALLONGÉ SUR LE DOS, TOUT NU DANS LES DUNES

 

PEUT-ÊTRE QUE C’EST L’AIR MARIN

JE PENSE PLUS À RIEN, J’AI L’AIR MALIN

J’OUBLIE MÊME LE BACCALAURÉAT

QUE J’AI RATÉ, ET ALORS, LE PROBLÈME C’EST QUOI ?

 

JE CHERCHE MES ABDOS, ILS SONT PAS LÀ

J’AI DÛ LES OUBLIER À L’HÔTEL QUELQUE PART

PAS GRAVE, JE DEMANDERAI À LA RÉCEPTION CE SOIR

S’ILS LES ONT RETROUVÉS PAR HASARD

 

J’ÉCOUTE LA MARÉE MONTER

JE FAIS RIEN, J’EN TOUCHE PAS UNE

C’EST LES VACANCES, C’EST L’ÉTÉ,

ALLONGÉ SUR LE DOS, TOUT NU DANS LES DUNES

 

EN VACANCES TOUT LE MONDE EST CONTENT

FAUT PAS BOSSER, ON A TOUT SON TEMPS

PAS D’ENTOURLOUPE, PAS DE TRACAS,

TOUS LES SOUCIS SONT RESTÉS LÀ-BAS

 

AU COCO BEACH C’EST VRAIMENT COOL

LA KIEKEBICH, LA CHAIR DE POULE,

TOUTE LA NUIT DANS LA DISCOTHÈQUE

C’EST LA KERMESSE, C’EST LA FÊTE

 

ON DANSE LA DANSE DES CHIHUAHUAS

TU CONNAIS PAS, FAIS COMME MOI :

LE PATTES ARRIÈRE EN AVANT

ET EN ARRIÈRE LES PATTES AVANT

 

ON DANSE, ON DANSE COMME ÇA PENDANT DES HEURES

ON FAIT TOUT ÇA POUR OUBLIER QU’UN JOUR IL VA FALLOIR RENTRER

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