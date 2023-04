Pour les terres agricoles et le climat, le biochar, nouvelle star des investisseurs.

Utilisé dans les vignes, les forêts et les grandes cultures, le biochar ("bio" pour végétal, "char" pour charbon) possède de nombreuses vertus agronomiques : avec sa structure poreuse et ses micro-cavités, il absorbe l'eau et les nutriments comme une éponge.Son efficacité varie selon les sols mais il peut redonner de la vie aux plus abîmés en les aérant et développant la vie microbienne, ce qui améliore la fertilité et permet d'épandre moins d'engrais.

Mais outre ces avantages agricoles, le biochar est une "technologie à émissions négatives" ou "puits de carbone", citée par les experts climat de l'ONU (Giec) : il permet de séquestrer le carbone et de le stocker pendant des centaines d'années.