Pour les syndicats : garder la main pour éviter l’insurrection

Veillée d’arme pour les syndicats qui organisent demain, en front commun une première manifestation pour le pouvoir d’achat. Pour les syndicats, l’enjeu est de transformer la colère sociale en victoire politique. Le risque c’est qu’ils soient concurrencés, et débordés, notamment par le PTB.

Vendredis de la colère

Le PTB a annoncé son propre agenda de manifestation : les vendredis de la colère. Ils viennent s’ajouter aux mobilisations décidées par les syndicats. Elles commencent ce mercredi en attendant une grève nationale prévue le 9 novembre.

Cette annonce de Raoul Heddebouw ne fait pas que des heureux (c’est le moins que l’on puisse dire) chez les responsables syndicaux qui se sentent concurrencés, voire attaqués dans leurs prérogatives. Ce n’est pas la première fois que le PTB organise des mobilisations. Mais cette fois l’annonce de Raoul Hedebouw sonne presque comme une forme de sécession. A cette concurrence du PTB, il faudra peut-être aussi ajouter celle de Gilets Jaunes. A la différence de la France, ils n’étaient pas parvenus à s’implanter durablement en Belgique. Mais ils annoncent malgré tout leur retour.

Agenda figé

Face à cette concurrence, l’agenda syndical semble un peu figé. Au départ la concentration à la monnaie ce mercredi était centrée sur la loi de 96 qui encadre les salaires, mais la crise de l’énergie est venue en urgence bouleverser les doléances. Ce sera donc une mobilisation pour le pouvoir d’achat.

La FGTB mobilise sous le Slogan “On ne peut plus payer”. Sur l’affiche la phrase : “c’est intenable de plus en plus de famille doivent choisir entre payer leur facture d’électricité et remplir leur frigo”. La CSC évoque "le coût de la vie intenable", la CGSLB "des mesures pour le pouvoir d’achat réel maintenant".

On voit donc bien que les syndicats ont tenté d’adapter leur discours à l’urgence. Et face à l’urgence la concentration place de la monnaie n’a pas semblé suffisante. Ils ont donc, en dernière minute, annoncé une manifestation qui se rendra au mont des arts près du siège de la FEB.

Ce sera une forme de test qui pourrait modifier l’agenda syndical dans les prochaines semaines et annoncer un automne social particulièrement tendu avec en début d’hiver la négociation interprofessionnelle où se discutent les augmentations de salaires.

Insurrection ?

Jusqu’ou mobiliser ? Jusqu’ou aller pour être à la hauteur de la situation ? La question est particulièrement compliquée pour les syndicats.

Prenez le slogan de la FGTB pour demain : “On ne peut plus payer”. Il ne faut pas grand-chose pour qu’il se transforme en “On ne veut plus payer” qui serait un appel à la désobéissance qui aurait des conséquences massives. Jean François Tamellini de la FGTB wallonne dans l’Echo samedi parlait d’un climat à la limite de l’insurrection. Thierry Bodson, son président aujourd’hui dans le même journal, refuse d’utiliser le mot.

Il a une phrase importante de Thierry Bodson ce matin d’ailleurs sur la responsabilité syndicale, tous les mots sont importants et résonnent tant à la FEB qu’au PTB : "Le rôle des syndicats, c’est de garder la main, pas par plaisir de le faire, mais parce que nous sommes les seules organisations de masse capables de traduire le plus efficacement possible ces colères dans des propositions structurées.”

Message important au PTB : vous n’êtes pas cette organisation de masse capable de traduire les colères en proposition.

Message important à la FEB et au gouvernement : si nos propositions structurées sont ignorées, nous perdrons la main. Les colères ne seront plus traduites efficacement et alors Jean François Tamellini aura peut-être raison de parler d’insurrection.

Bien sûr, c’est assez classique de la part des syndicats de dire que sans eux ce serait le chaos social. C’est même leur posture historique. Tout l’enjeu pour les autorités et les responsables de tout bord est de se demander si cette menace de chaos, cette fois, n’est pas plus fondée que jamais.