Pour les services sociaux, "devoir sélectionner dans une file des personnes à qui vous donnez et à qui vous ne donnez pas, c’est d’une indécence sans nom"

600.000 personnes ont recours à l’aide alimentaire en Belgique. 600.000 personnes devant faire des choix entre payer les factures ou manger. Pour la secrétaire générale, l’heure est dramatique. "Il y a un effondrement. Du côté du secteur de l’aide alimentaire : ils ont enchaîné deux crises (Covid et énergie ndlr) et se retrouvent aujourd’hui avec moins de produits à distribuer. Et plus de monde à leur porte. Et du côté des producteurs, où toutes les semaines, un éleveur, un producteur ou un maraîcher bio qui rend les gants".

Pour Céline Nieuwenhuys, "quand on parle de transition juste, de l’urgence climatique etc., on est face à deux acteurs – qui prennent soin des habitants d’un côté et de la planète de l’autre – qui s’effondrent". Une situation totalement anormale qui l’amène à appeler les différents services sociaux du pays à la mobilisation. Et à ne pas s’habituer à cette situation.