70 ans de la première retransmission TV : pour marquer le coup, la RTBF vous ouvre ses portes à Mons

Si vous empruntez quotidiennement le train à Mons et que vous transitez par la place Léopold, vous avez peut-être eu l’attention attirée par une nouvelle construction juste au pied de la nouvelle gare Calatrava. C’est le Village RTBF Expériences, une installation provisoire qui vous permettra jusqu’au 30 septembre de vivre de grands moments avec nous.

Concrètement? Dans ce village vous serez plongés dans une exposition interactive, avec avatars, hologrammes, décors à 360°, et vous aurez également la possibilité de rencontrer des animateurs de la RTBF.

Les réseaux sociaux aussi

Si vous êtes attirés par les réseaux sociaux et que les relations de ceux-ci avec les media traditionnels vous posent question, il vous sera possible d’assister au débat "Quelles relations la RTBF doit-elle entretenir avec les réseaux sociaux et peut-on imaginer ensemble un autre espace digital pour échanger nos avis ?". Ce débat se tiendra le mercredi 27 septembre a 18h00 sur le site de la RTBF Mons, sur l’Esplanade Anne-Charlotte de Lorraine, juste à côté du Gouvernement Provincial.

Et ce n’est pas tout, sur ce même site de la RTBF-Mons, vous pourrez vous replonger dans 70 ans d’archives montoises et ce en 70 minutes avec une projection inédite de la SONUMA, l’institution d’archives créée par la Région Wallonne et la RTBF. Philippe Reynaert, l’homme aux lunettes blanche, ainsi que le chanteur montois Saule vous attendent ce jeudi 28 septembre à 19h30.

Nos locaux, nos studios

Si une visite du Site RTBF-Mons vous intéresse, les locaux des chaînes Vivacité et Classic 21 ainsi que ceux de la rédaction de Vivacité et du bureau local d'informations de Mons seront ouverts au public ce samedi 30 septembre entre 10h00 et 18h00.

Vous pouvez vous inscrire aux ateliers interactifs que les équipes de la RTBF Mons vous préparent à l’occasion des 70 ans et découvrir les coulisses de nos métiers.

Enfin, un Repair Café est organisé par PointCulture ce samedi 30 septembre entre 10h00 et 18h00. Redonnez une nouvelle vie à vos CD et Vinyles et faites réparer vos outils audiovisuels, c'est également sur le site de la RTBF-Mons.