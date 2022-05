Pour les Monuments et Sites, le projet de piétonnier de la rue Sainte-Catherine à Bruxelles est inutile

Le réaménagement complet de la rue Sainte-Catherine envisagé par la Ville de Bruxelles ne plaît pas du tout à la Commission royale des Monuments et Sites (CRMS). Celle-ci vient de rendre un avis défavorable sur la demande de permis actuellement à l’enquête publique jusqu’au 19 mai.

Que prévoient les travaux ? De transformer la rue Sainte-Catherine "en une zone piétonne à part entière avec un aménagement optimal" et de verduriser "au maximum" cet axe entre la rue de la Vierge Noire et la place Sainte-Catherine.

Interventions pas indispensables

Mais voilà, pour les Monuments et Sites, il s’agirait de travaux inutiles. "Les interventions proposées ne semblent pas indispensables pour transformer en piétonnier cette voirie historiquement utilisée comme espace partagé et restée parfaitement adaptée à cette fin si l’on exploite chaussée et trottoirs comme un espace plurifonctionnel", indique la CRMS. Pour piétonniser la rue "sous sa forme actuelle", barrer "simplement" la rue suffirait.

Pour rappel, la rue Sainte-Catherine est déjà devenue zone piétonne en août 2020. "La circulation des véhicules motorisés y est interdite à l’exception des livraisons aux commerces entre 4h et 11h du matin", rappelle la Ville.

"Mais l’aménagement actuel de la rue correspond encore à son ancien usage, avec un revêtement de sol peu confortable pour les cyclistes et les piétons, et une différence de niveau, de hauteur, entre la chaussée et le trottoir." Ce qui explique les transformations proposées par les autorités.

Coût, durabilité, qualité de vie

Pour la CRMS, un chantier a déjà été mené dans la rue, il y a à peine 15 ans. "Cet axe, comme d’autres, a été remanié selon les principes des "Chemins de la Ville", opération entamée à partir des années 1990. La démarche adoptait un modèle d’aménagement ad minima basé sur une esthétique de simplicité en lien avec le cadre historique existant. La Commission ne peut pas comprendre que ces aménagements récents cèdent déjà la place à des choses nouvelles."

Des choses nouvelles qui posent également question "en termes de coût, de durabilité et de qualité de vivre en centre-­ville" avec des chantiers qui se multiplient et nuisent au bien-être des riverains. "D’autant que la rue Sainte-Catherine, comme d’autres voiries soumises au même régime, ne présente pas un état de conservation préoccupant." La Commission souhaite donc que les autorités misent sur "la continuité et sur le maintien et la valorisation de la rue traditionnelle".

C’est ce que pense aussi Wouter Vermeulen, du fish-bar "Mer du Nord" et responsable de l’association des commerçants. "Je sais que l’idée est de réaménager la rue comme les autres tout autour, en lien avec le piétonnier du centre-ville. Mais comme les travaux ont été réalisés dans notre rue il n’y a pas si longtemps, je me demande vraiment s’il est nécessaire de tout refaire. Je me pose la question du coût, du budget, alors que de simples retouches suffiraient, à mon sens. C’est une dépense qui pose question surtout après la crise Covid que nous avons vécue."

Les gens aiment le quartier tel qu’il est aujourd’hui

Avis identique pour le gérant d’une boutique de manga, au début de la rue. "C’est inutile, pour être franc. Cela fait 20 ans que je suis dans cette rue. J’ai vu les chantiers précédents. Et la rue telle qu’elle se présente aujourd’hui me semble tout à fait correcte. Et puis, un piétonnier, c’est toujours compliqué pour les livraisons, même si celles-ci sont autorisées à certaines heures."

Le gérant de Champigros, épicerie fine, estime lui que le projet est imposé. "En tant que commerçants, un chantier, c’est embêtant. Cela diminue l’accès pendant et après avec un piétonnier. Et puis, au niveau patrimonial, je pense que les gens aiment le quartier tel qu’il est aujourd’hui, avec son style." Des arbres, des jeux de lumières le soir pour attirer une clientèle qui apprécie les enseignes locales : pourquoi pas, estime ce commerçant. "Mais pas besoin de faire plus ! Une modernisation ne va rien changer, selon moi."