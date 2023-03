Pour les mamans migrantes : l’accès au marché du travail est compliqué

L’événement "Mamans du Monde : Maternité et Migration" du 4 mars prochain est ouvert à tous et toutes. Il s’agit d’une après-midi complète de discussions, d’ateliers, d’activités et de divertissement, par et pour les mères migrantes, leurs familles, leurs ami.es et le grand public. Plusieurs associations seront présentes, comme l’association isala qui parlera du logement des femmes en situation de prostitution, mais aussi les associations Angela D., la Ligue des travailleuses domestiques ou encore la Sister’s House. La chanteuse sénégalaise Daba Makourejah viendra clôturer la journée. Elle est l’une des voix féminines issue du continent africain à s’être imposée sur la scène Dub internationale.

Le 6 mars, un séminaire organisé au Comité économique et social européen, permettra d’en savoir plus sur le projet Mums at work et sur l’étude menée auprès des femmes migrantes dans plusieurs pays européens.